Жители и гости Пятигорска могут увидеть картины Федора Конюхова

5 сен. 20:31

Сегодня в рамках Осеннего культурного марафона в ставропольском Пятигорске открылась выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"До 11 сентября экспозиция будет работать в Лермонтовской галерее (парк Цветник)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На выставке представлено около 60 картин в разных художественных жанрах и техниках. Они охватывают три десятилетия путешествий Конюхова по миру.

"Администрация Пятигорска совместно с Фондом культуры подготовила целую серию таких мероприятий в рамках традиционного Осеннего культурного марафона. В течение целой недели на разных площадках будут выступать музыканты, артисты, писатели, пройдут встречи с творческими людьми, мы побываем на замечательных спектаклях и концертах. И старт марафону дает эта выставка", - сообщила директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске Ирина Сафарова.