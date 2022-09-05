Пресс-секретарь свалил на ошибку перевода слова Борреля

5 сен. 20:19

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода, - заявил сегодня пресс-секретарь Борреля Петер Стано, комментируя выступление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на межпарламентской конференции Европарламента в Праге ранее в понедельник.

После почти двухчасовой дискуссии, выступая по видеосвязи на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика - синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Бореля, - передает ТАСС.

Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: "Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна - помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС".

В ответ на запрос ТАСС с просьбой подтвердить точность перевода заявления Борреля на английский язык Петер Стано сообщил: "Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе". Стано утверждает, что слова главного депутата ЕС прозвучали на испанском следующим образом: "Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель ЕС состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна - сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты"

"Чтобы внести ясность, верховный представитель не называл так Россию, он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение", - добавил Стано.