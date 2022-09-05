Павильон "Азербайджан" на ВДНХ проведет фестиваль "Москва-Баку: два города любви"

5 сен. 19:51

В ближайшие выходные Павильон "Азербайджан" на ВДНХ с размахом проведет фестиваль "Москва-Баку: два города любви", приуроченный ко Дню города Москвы. Об этом сообщают организаторы.

"Совместно со своими именитыми партнерами в лице Банка "МБА-Москва", "Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки" и "Restomarket" by Vasilchuk Brothers мы отметим праздник столицы на четырех ведущих локациях ВДНХ", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Москвы ждут азербайджанские танцы, шоу с традиционной подачей азербайджанского шах-плова, мастер-классы по украшению национальных сладостей, шоу, на котором азербайджанский плов будут готовить в казане под открытым небом, а также приготовление кутабов.

Для детей запланированы мастер-классы от "Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки": вместе с родителями они поучаствуют в росписи керамических плодов граната, поупражняются на гончарном круге. Для самых любознательных приготовлены викторины, посвященные обоим городам любви с призами от Павильона "Азербайджан" и Банка "МБА-Москва".

На протяжении обоих дней на мини-ярмарке можно будет попробовать традиционный азербайджанский чай с лучшими образцами сладостей азербайджанской и горско-еврейской кухни, а также купить продукцию азербайджанских производителей.

В субботу на площади у главного входа в Павильон "Азербайджан" с 12:00 до 18:00 пройдут мастер-классы, музыкальная и танцевальная программа, будут мини-ярмарки, дегустации и многое другое. На площади у Restomarket с 15:00 до 18:00 ожидаются мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера, дегустации и работа мини-ярмарки. На площадках в парке Останкино (между бельведером и лодочной станцией), а также на Останкинской аллее недалеко от памятника "Врата победы" с 12:00 до 18:00 будет действовать мини-ярмарка с азербайджанской продукцией.

В воскресенье на площади у главного входа в Павильон "Азербайджан" с полудня до 18:00 состоятся мастер-классы, пройдут музыкальная и танцевальная программа, мини-ярмарка, дегустации и многое другое. В то же время мини-ярмарка будет работать на площадках в парке Останкино (между бельведером и лодочной станцией), а также на Останкинской аллее недалеко от памятника "Врата победы".

Время и интервалы указаны ориентировочные. Они могут меняться в связи с погодными условиями и техническим обеспечением", - уточнили организаторы.