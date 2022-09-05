Под Дербентом задержали грузовик с крупной партией "левого" алкоголя

5 сен. 19:48

Сотрудники МВД и ФСБ сегодня задержали в Дербентском районе Дагестана грузовик с нелегальной алкогольной продукцией, - сообщает пресс-служба МВД республики.

"На посту полиции в Дербентском районе при проверке автомашины КамАЗ в прицепе под зерном было обнаружено и изъято более 19 тыс бутылок алкоголя различных наименований емкостью по 0,5 литра и более 3 тыс пятилитровых пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Незаконный алкоголь перевозил 27-летний житель Ставропольского края – он уже доставлен в отдел полиции, образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу, - добавили в пресс-службе.