Владикавказ принимает российскую "Театральную осень"

5 сен. 19:33

Сегодня в Академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе стартовал Четвертый фестиваль национальных театров России "Театральная осень".

Министр культуры Северной Осетии Эдуард Галазов на пресс-конференции, посвященной событию, выразил уверенность, что фестиваль пройдет с успехом: "Нет никаких сомнений что фестиваль будет иметь успех у жителей Владикавказа. Одним из показателей является то, что билетов уже нет в продаже", - цитирует министра ТАСС.

В столице Северной Осетии фестиваль проходит впервые.

"В этом году афишу фестиваля составят театры из Башкортостана, Чувашии, Дагестана, Калмыкии, Марий Эл, Татарстана, Северной Осетии - Алания и Мордовии. Помимо показов спектаклей пройдут конференции и творческие встречи, мастер-классы и обсуждения", - сказала в видеообращении статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Абсолютно уверена, в предстоящие несколько дней фестиваль подарит любителям театрального искусства, жителям и гостям региона атмосферу настоящего праздника", - добавила Манилова.