S7 свяжет прямыми рейсами с Антальей Москву и Новосибирск

5 сен. 19:11

Авиакомпания S7 вводит рейсы в Турцию, об этом сообщается в ее Телеграм-канале.

"С 26 сентября запускаем рейсы в Анталью из Москвы, а с 22 октября - из Новосибирска", - уточняется в сообщении.

Из российской столицы в Анталью и обратно самолеты будут летать ежедневно. Рейсы Новосибирск-Анталья сначала будут выполняться раз в неделю по субботам, с 1 ноября - два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

В компании обратили внимание на удобное расписание: в Турцию из обоих городов туристы будут вылетать утром, возвращаются в Москву и Новосибирск самолеты около 20:00 и 21:00 соответственно.