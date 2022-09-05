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Иран готов взять на себя функции мирового энергетического хаба

Иран готов взять на себя функции мирового энергетического хаба

Иран готов поставлять нефть на международные рынки и работать над обеспечением мировой энергетической безопасности, - заявил сегодня министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

"Как крупный производитель нефти и нефтепродуктов, мы всегда готовы играть роль на международном нефтяном рынке и помогать обеспечивать мировую энергетическую безопасность", - цитирует его ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Shana.

Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в энергетической сфере в случае заключения соглашения по ядерной сделке. 

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