Турция пытается сблизиться с Египтом

В процессе нормализации отношений Турции с Египтом, который продвигается медленнее, чем с Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Арменией, после встреч между спецслужбами были установлены контакты на уровне заместителей глав МИД. Также стало известно о проведении переговоров об экономическом сотрудничестве и торговле.

Как пишет турецкая "Сабах", впервые за восемь лет в Анкару прибыла египетская делегация. Поездка состоялась через четыре месяца после двухдневного визита в Каир турецкой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

В Анкаре заявили о желании ускорить процесс нормализации отношений, отметив, что причина недостаточно быстрого прогресса заключается в том, что переговоры были сосредоточены на внутренней политике Каира. В Турции подчеркнули, что позитивные отношения между двумя странами важны для решения вопросов Восточного Средиземноморья, палестинского урегулирования, Африки и арабского мира.

Пока контакты Анкары с Каиром продолжаются на уровне министров. "Мы надеемся, что сможем наилучшим образом перевести наши отношения на самый высокий уровень, потому что народ Египта - наши братья. Мы не можем обижаться на египетский народ", - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В прошлом году Турция заявила о возобновлении дипломатических контактов с Египтом, выразив намерение расширить сотрудничество после многих лет напряженности, с тех пор как в 2013 году страны разорвали дипотношения. В мае 2021 года делегация высокопоставленных представителей Турции посетила Египет с официальным визитом - первым с 2013 года - для обсуждения шагов по нормализации дипломатических отношений, которые ухудшились после "арабской весны". По завершении визита страны выступили с совместным заявлением, охарактеризовав предварительный раунд двусторонних переговоров как "открытый и содержательный".

О начале нового этапа в отношениях с Египтом Эрдоган объявил 7 мая прошлого года, подчеркнув, что переговорный процесс продолжится, и выразив надежду на его дальнейшее развитие и расширение. В этом году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об огромном значении нормализации отношений между Турцией и Египтом для региона Восточного Средиземноморья.

Отношения между странами ухудшились после свержения в 2013 году президента Египта Мухаммеда Мурси военными Абделя Фаттаха ас-Сиси - нынешнего президента страны. Тогда страны отозвали послов и контакты были снижены до уровня временных поверенных в делах. Правда, в этот период неоднократно проводились короткие встречи между министрами иностранных дел двух стран.

Однако в последнее время из обеих стран стали поступать сигналы о возможном примирении, в частности, из-за изменения ситуации в регионе Восточного Средиземноморья и споров Турции и Греции об энергетических ресурсах региона. Тем временем посольство Турции в Каире и генконсульство Турции в Александрии, а также посольство Египта в Анкаре и генеральное консульство в Стамбуле продолжают свою деятельность.

Турция предприняла попытку наладить связи со многими странами региона, включая Египет и Саудовскую Аравию. Эрдоган выразил надежду на то, что Турция максимально расширит свое сотрудничество с Египтом и странами Персидского залива "на взаимовыгодной основе." Анкара также предприняла дипломатические усилия по налаживаю напряженных отношений с Каиром и некоторыми странами Персидского залива после многих лет напряженности.