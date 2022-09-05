Посол РФ в США рассказал о жестких ограничениях против российских дипломатов

5 сен. 18:56

Десяткам российских дипломатов придется уехать из США до конца этого года из-за новых ограничений по срокам работы, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Исключительно в отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум - три года. Тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до пяти лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США", - пояснил он в интервью "Российской газете".

Антонов подчеркнул, что российское посольство в Америке вынуждено работать "в непростых условиях", в максимально отравленном климате, и это не может не отражаться на его работе.