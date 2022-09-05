Туроператоры СКФО ждут запуска "Электронной путевки" и реестра гидов

5 сен. 18:52

Единая информационная система "Электронная путевка" и реестр экскурсоводов и гидов позволят увеличить число легальных туроператоров на Северном Кавказе, а это положительно скажется на статистике турпотока, - уверена полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Анна Наумова.

"Система "Электронной путевки" будет способствовать прозрачности, открытости рынка. Реестр экскурсоводов и гидов - это возможность их посчитать, то есть статистика станет более точной и будет расти", - рассказала Наумова, передает "Интерфакс".

Ранее принятые нововведения в туротрасли уже подействовали на увеличение количества легальных туроператоров, компаний, классифицированных отелей в СКФО. Теперь же благодаря этой системе можно будет нажатием одной кнопки посмотреть, сколько продал путевок тот или иной туроператор, подсчитать общее количество отдохнувших. Кроме того, это положительно повлияет и на распределение субсидий в регионах СКФО. Те из них, где сфера туризма будет развиваться активнее, получат больше возможностей, уточнила Наумова.

Что касается запуска реестра экскурсоводов и гидов, то это позволит повысить престиж самой профессии, - уверена эксперт.