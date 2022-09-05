Два мальчика и девочка сорвались с обрыва в Ингушетии

5 сен. 18:44

Трое детей сорвались с обрыва в Ингушетии, идет проверка. Такое сообщение распространила прокуратура республики.

Накануне в медицинское учреждение Сунженского района были доставлены дети 2009, 2012 и 2016 годов рождения.

По предварительным данным, на дороге с.п. Алхасты - с.п. Сурхахи двое мальчиков и девочка из одной семьи сорвались с обрыва и получили травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в медицинские учреждения.

Прокуратура проводит проверку, по ее итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.