Туристы осваивают горные курорты Кавказа

5 сен. 18:32

Три горных курорта Северного Кавказа - "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" – показали серьезный рост турпотока этим летом: он вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"За три летних месяца 2022 года на горных курортах под управлением Кавказ.РФ побывало почти 264 тыс гостей, что на 47% превышает аналогичные показатели предыдущего года", - рассказали в компании, передает ТАСС.

Больше всего гостей принял летом кабардино-балкарский курорт "Эльбрус": до середины лета здесь продолжался горнолыжный сезон, на ледниках тренировались основная и юниорская сборные России по горнолыжному спорту, а на горных тропах - сильнейшие трейлраннеры страны.

"Ведучи" в Чечне принял в этом году почти в два раза больше гостей по сравнению с прошлым годом, а курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии увеличил прошлогодние показатели на 17%.

Уверенный рост летнего турпотока в компании объясняют поддержкой отрасли со стороны правительства РФ, появлением на курортах современной инфраструктуры, а также проведением на курортах масштабных соревнований и фестивалей всероссийского уровня.