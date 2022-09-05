Стратегию развития до 2030 года в ближайшие дни представят в Грузии

5 сен. 18:29

Долгосрочная стратегия развития Грузии до 2030 года, разработанная правительством и утвержденная сегодня, будет представлена общественности в ближайшие дни, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, она предполагает устойчивое и инклюзивное экономическое развитие страны.

"Это наша общая задача - социальное равенство, качественное здравоохранение, образование, экологически чистая и здоровая окружающая среда, укрепление демократии, безопасности и стабильности", - цитирует премьера Sputnik Грузия.

Гарибашвили уточнил, что документ был создан еще в прошлом году, однако стратегия еще дорабатывалась, данные обновлялись.