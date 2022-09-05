Министры обороны Турции и Польши обсудили вопросы сотрудничества

5 сен. 18:25

В польском городе Кельце состоялась встреча министра обороны Польши Мариуша Блащака и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

В ходе беседы стороны поговорили о региональных и двусторонних вопросах обороны, безопасности, а также о сотрудничестве в оборонной промышленности.

Акар отметил стратегическое партнерство Анкары и Варшавы в рамках НАТО. Акцент был сделал на важности продолжения текущего взаимодействия в плане военной подготовки, сотрудничества в оборонной промышленности и расширения возможностей в данных областях.

В свою очередь, Блащак поблагодарил турецкого коллегу за инициативы по зерновому вопросу, передает агентство Anadolu.

Напомним, глава Минобороны Турции Хулуси Акар прибыл в Кельце для участия в Международной выставке оборонной промышленности (MSPO – 2022).