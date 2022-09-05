В России планируют создать министерство туризма

5 сен. 18:14

Российский союз туриндустрии (РСТ) одобрил идею создания министерства туризма, - сообщил в кулуарах ВЭФ президент организации Илья Уманский.

"РСТ поддерживает создание министерства как координатора всей туристской деятельности", - поведал Уманский, передает РИА Новости.

"Надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с программой кэшбека. И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития отрасли, которые заслуживают максимального распространения и применения", - добавил Уманский.

Также он уточнил, что важно наделить ведомство и региональные органы необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами, а также полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвратить дальнейшее развитие недобросовестной конкуренции в этой сфере, повысить качество обслуживания, безопасность путешествий.