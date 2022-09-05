"Дети не должны умирать". В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

5 сен. 18:12

С трагических событий в Беслане прошло уже 18 лет, а кадры тех страшных дней до сих пор у многих стоят перед глазами. 1 сентября 2004 года отряд террористов напал на школу №1 во время торжественной линейки. Почти 3 дня боевики удерживали свыше тысячи заложников без еды и воды в здании школы. 3 сентября, после того как в 13:05 в школе раздались взрывы, сотрудники ФСБ начали штурм. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых - дети. Ежегодно в День солидарности в борьбе с терроризмом постпредство Северной Осетии в Москве проводит траурные мероприятия, посвященные жертвам тех страшных дней. В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье прошла панихида по погибшим и возложение цветов к Монументу в память о трагедии в Беслане.