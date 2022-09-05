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Посол Израиля заявил о намерении развивать отношения с Россией

Посол Израиля заявил о намерении развивать отношения с Россией

Израиль по-прежнему готов развивать отношения с Россией. Такое заявление сделал посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви.

"Ответный интерес однозначно есть, мы всегда готовы развивать отношения с Россией", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он также отметил, что у Израиля и России всегда были хорошие отношения. "И все, что мы можем делать в этих рамках, мы всегда будем готовы", - добавил Бен-Цви.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ заинтересована в развитии отношений с Израилем в сфере экономики, технологий, культуры и здравоохранения.

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