Каладзе рассказал, какие европарламентарии являются врагами Грузии

5 сен. 17:57

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Каха Калаздзе считает врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации.

"Они являются врагами этой страны, притворяющимися друзьями. Что касается курса страны, то Грузия никогда не сворачивала с этого курса", - сказал Каладзе.

Он напомнил, что нынешнее правительство Грузии сделало все в связи с подписанием Соглашения об ассоциации, безвизовым режимом и другими важными реформами.

Исполнительный секретарь правящей партии также отметил, что нынешнее руководство Грузии сделает все необходимое для осуществления реформ. "Что касается тех требований, которые выдвинуты для предоставления стране статуса, мы не раз заявляли, и еще раз повторю, что мы сделаем все, чтобы осуществить эти изменения", - цитирует Каладзе "Sputnik Грузия".

Ранее европарламментарий Виола фон Крамон заявила, что всем странам, которые хотят стать членами ЕС, необходима деолигархизация. По ее словам, у Грузии есть эта проблема. В частности, она отметила, что в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого бизнесмена, как Бидзина Иванишвили, который влияет на всю структуру.

Напомним, на прошедшем в конце июня саммите в Брюсселе 27 лидеров стран Европейского союза решили предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.