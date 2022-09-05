ЦБ РФ уточнил: легализовать криптовалюту в России не планируется

5 сен. 17:58

Центральный Банк России по-прежнему выступает против легализации криптобирж и обменников, а также расчетов в криптовалюте внутри РФ, об этом рассказали в пресс-службе ЦБ.

Таким образом регулятор прокомментировал слова замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что Банк России и Минфин считают, что в сложившейся ситуации России не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что этот вопрос прорабатывается с Минфином и Минэкомразвития.

"При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - приводит сообщение регулятора РИА Новости.