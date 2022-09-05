Белый дом не считает введенные им санкции препятствием в работе "Северного потока"

5 сен. 17:54

США утверждают, что введенные против РФ американские санкции не мешают работе газопровода "Северный поток", а Москва в этой ситуации использует энергетику в качестве оружия.

"Россия использует энергетику как оружие, и она приняла решение остановить этот трубопровод", - утверждал представитель Белого дома, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Чиновник заявил также, что введенные Вашингтоном против Москвы рестрикции не препятствуют работе "Северного потока".

"США и Европа сотрудничают с целью обеспечения того, чтобы были доступны достаточные объемы поставок. В результате этих усилий хранилища газа в Европе будут полными в преддверии критически важного зимнего отопительного сезона. Нам предстоит дополнительная работа", - добавил он.