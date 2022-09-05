Россия и Таиланд обсуждают возобновление прямого авиасообщения

5 сен. 17:38

Россия и Таиланд ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.

"Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов (в 2019 году - 1,48 млн человек, в 2020 году - 587 тыс человек, в 2021 году - 117,5 тыс)", - поведали в МИД РФ.