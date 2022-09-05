"Газель" с пассажирами попала в аварию в Ялте

5 сен. 17:47

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Ялте, об этом сообщает ГУ МВД по Крыму.

Авария случилась сегодня в 14.05. По предварительным данным, водитель "Газели" выбрал небезопасный боковой интервал и врезался в припаркованную "Шкоду". Продолжив движение, он допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении троллейбусом.

В результате четыре пассажира "Газели", в том числе несовершеннолетний, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте инцидента работает наряд ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.