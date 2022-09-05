Сторонникам запрещенной экстремистской организации в КЧР зачитали приговор

5 сен. 17:37

Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесии вынес обвинительный приговор пятерым членам ячейки запрещенного в РФ международного религиозно-экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", - сообщили в УФСБ России по КЧР.

Одному из осужденных назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Остальные четверо получили по 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, - отметили в УФСБ, передает "Интерфакс".

Всем им инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной религиозного объединения). Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по КЧР в октябре 2020 года.