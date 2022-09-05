Ушаков: Путин и Пашинян обсудят послевоенное урегулирование между Арменией и Азербайджаном

5 сен. 17:20

Президент России Владимир Путин "на полях" Восточного экономического форума поговорит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о послевоенном урегулировании между Ереваном и Баку, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров", - приводит его слова ТАСС.

Ушаков добавил, что российские миротворцы "обеспечивают безопасность в регионе".

Помощник российского лидера добавил, что Путин и Пашинян обсудят и ключевые аспекты российско-армянских отношений, в том числе перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в энергетическом секторе.