Чем запомнится турецкий TEKNOFEST 2022

С 30 августа по 4 сентября в турецком городе Самсун проходил пятый фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENIZ. За пять дней его посетило более 650 тысяч человек. О том, что интересного происходило на одном из крупнейших технологических фестивалей региона, рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа".

Поколение TEKNOFEST

Основная цель фестиваля – вызвать интерес турецкой молодежи к работе в высокотехнологичных сферах. Поэтому турецкое руководство делает акцент на том, чтобы привлечь к участию в TEKNOFEST как можно больше молодых людей. По словам министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка, "после запуска фестивалей TEKNOFEST дети в Турции стали мечтать стать учеными, работать в авиации и космической сфере. Поколение TEKNOFEST будет творить будущее Турции. Они напишут историю успеха страны". В этом году участие в соревнованиях в рамках фестиваля приняло 154 тысячи команд, более 600 тысяч человек, многие из которых студенты и даже школьники. Стимулом послужили не только научный интерес и азарт, но и материальные призы в размере до 65 тысяч лир. Предварительный отбор финалистов, которые соревновались на прошлой неделе в Самсуне, проходил в 8 городах Турции по разным направлениям: подводные беспилотные системы, умный транспорт, искусственный интеллект в здравоохранении, самоуправляемые сельскохозяйственные машины, сельхозтехнологии, экотехнологии, робототехника, энергетические технологии, воздушные беспилотники, спутниковые технологии и многие другие. Всего 40 категорий.

Соревнования по вертикальной посадке ракет

Впервые в мире на TEKNOFEST 2022 прошли соревнования по вертикальной посадке ракет. 108 команд создали модели летательных аппаратов, платформы для их запуска и программное обеспечение для их управления и посадки. Всего в соревнованиях приняло участие более тысячи человек. Ракеты взлетали на высоту от 8 до 20 метров. Победителем соревнований стала команда Atauni Rocket Team V из Университета Ататюрка из города Эрзурум. В качестве приза студенты получили 40 тысяч лир.

Выставка военной авиации

Гости фестиваля могли поучаствовать в семинарах, послушать лекции и посетить разные выставки. Кроме того, зрители смогли насладиться авиационным шоу истребителей "Турецкие звезды" и Solo Turk. Самой популярной стала выставка военной авиации. Посетители TEKNOFEST 2022 смогли впервые увидеть новый турецкий военный беспилотник Bayraktar Kizilelma ("Красное яблоко"). Также можно было посмотреть на беспилотники Bayraktar TB-2 и Aksungur, истребители F-16 и F-4 Phantom, вертолеты Gokbey и Bell 429, учебный самолет турецкого производства Hurkus, транспортный самолет CASA CN-235, морской патрульный самолет P-72, а также первый турецкий летающий автомобиль Cezeri.

Речь Эрдогана

Фестиваль посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обратился к участникам TEKNOFEST с воодушевляющей речью. Эрдоган отметил, что импортозамещение в оборонной сфере страны достигло 80%, а страны, которые раньше отказывали Турции в продаже своего современного оружия, теперь сами покупают турецкое вооружение и технологии в оборонной сфере. Президент Турции заявил, что страна продолжит наращивать свой военный потенциал, чтобы укрепить свою мощь в неспокойном современном мире. Самым острым его высказыванием стало обращение к властям Греции: Эрдоган призвал их прекратить провокации и предупредил, чтобы они не забывали об Измире, напомнив о победе Мустафы Кемаля Ататюрка над греческими войсками, 100-летие которой Турция праздновала 30 августа.

Участие Азербайджана

Свой павильон на фестивале представил и Азербайджан, который принимал первый зарубежный TEKNOFEST в мае этого года. В Турцию приехали 16 азербайджанских команд, которые стали победителями по итогам фестиваля в Баку. В павильоне площадью 300 м2 участники и гости фестиваля могли изучить проекты дополненной реальности и симулятор гонок дронов, а также познакомиться с проектом "Умный Карабах", в рамках которого, надев очки виртуальной реальности, можно было совершить путешествие по Шуше. Кроме того, на TEKNOFEST Азербайджан и Турция окончательно интегрировали свои системы электронных правительств. Страны шли к созданию единого центра услуг для цифровизации государственных служб два года. Теперь азербайджанская система ASAN и турецкая платформа e-Devlet Kapısı объединятся и облегчат гражданам доступ ко всем государственным услугам обеих стран.

Впервые национальный фестиваль технологий состоялся в Турции в 2018 году. Он проводится ежегодно Фондом турецкой технологической команды (Т3) при поддержке десятков государственных институтов, университетов и научных сообществ Турции. По итогам нынешнего фестиваля генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что в будущем TEKNOFEST может пройти в Пакистане и Индонезии.