Дагестанские школы и больницы получили новую технику

5 сен. 17:15

В школы и больницы Дагестана будут направлены десятки новых автомобилей и автобусов, полученных республикой, - сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого вице-премьера республики Руслана Алиева.

"Республика получила 21 машину скорой помощи. Попрошу Минздрав Дагестана обеспечить распределение машин исходя из реальных потребностей муниципалитетов, руководствуясь охватом населения и численностью людей", - сказал Алиев на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого развития республики.

Также школы Дагестана получили 55 новых школьных автобусов.