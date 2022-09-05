Новый курортный город появится на Каспии вблизи Дербента

5 сен. 17:00

Уже в 2023 году в Дагестане может начаться создание нового круглогодичного города-курорта.

Как рассказал глава республики Сергей Меликов, новый город будет построен на берегу Каспийского моря в Каякентском районе и станет бальнеологическим.

"Мы действительно отрабатываем предложения по созданию в Дагестане, на Каспийском побережье, нового города-курорта. <...> В проекте по созданию курорта Каякент в Каякентском районе, такое наименование пока даем, предполагаем создать всероссийский детский центр по типу "Артека", "Орленка", "Океана", - рассказал Меликов по итогам семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в Российской Федерации" в рамках ВЭФ.

Курорт задумывается как круглогодичный, уже разрабатывается мастер-план. "Курорт предлагаем развивать как бальнеологический, лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций, которые вместят в себя все виды туризма, существующие сегодня", - добавил он.

По словам главы республики, новый курорт будет расположен крайне удачно: достаточно близко от самого древнего и самого южного города России Дербента, недалеко от горных маршрутов и природных достопримечательностей. "Весьма удобная локация от аэропорта, нахождение рядом федеральной трассы - все это дает возможность использовать эти плюсы для создания нового курорта, в котором россияне сегодня нуждаются", - объяснил Меликов.

В этом году в Дагестане наблюдается рекордный турпоток, создание нового курорта прорабатывается совместно с Ростуризмом. За что россияне полюбили республику "Вестник Кавказа" писал здесь.