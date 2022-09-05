В Тбилиси отремонтировали Метехский мост

5 сен. 16:51

В Тбилиси практически завершились ремонтные работы на Метехском мосту, начатые весной этого года. Об этом заявил мэр города Каха Каладзе.

По его словам, вечером 5 сентября там откроют автомобильное движение.

"В настоящее время идет последний этап работ - укладка дороги, который будет полностью завершен сегодня к вечеру. После этого "Тбилсервис Групп" очистит территорию и нанесет временную разметку. Будет открыто двустороннее автомобильное движение", - цитирует градоначальника "Sputnik Грузия".

В рамках восстановительных работ на Метехском мосту полностью заменили подземные коммуникации, оборудовали гидроизоляцию с обеих сторон проезжей части, а также уложили новое асфальтобетонное покрытие на площади 2,3 тыс кв м. Помимо этого, там обновили тротуары, полностью отремонтировали фасады и арки, восстановили без изменения внешнего вида чугунные перила и ограждения.

Метехский мост соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Он является старейшей мостовой переправой Тбилиси.