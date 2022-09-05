Жителям Германии пообещали трудную зиму

5 сен. 16:49

В связи с сокращением поставок российских энергоносителей граждане ФРГ должны экономить как можно больше топлива, так как предстоит трудная зима, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

"Мы хорошо подготовились и делаем все возможное, чтобы хорошо пережить зиму, независимо от того, сколько пойдет газа из России в Германию", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, перед Германией стоит задача сэкономить как можно больше газа. "В целом мы не должны забывать о предстоящих трудных месяцах", — добавил член кабмина.

Хебештрайт также повторил слова Шольца о ненадежном поставщике энергоносителей в лице России, поэтому Берлин будет искать другие источники.