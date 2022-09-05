Турция готова покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента с грузинской сборной

5 сен. 16:31

Сборная Турции по баскетболу пригрозила покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не передадут ей видеозапись с камер видеонаблюдения в коридоре арены, где произошла стычка турецкого баскетболиста с грузинскими спортсменами и охраной.

Во время матча между сборными Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Их удалили с площадки. Турецкая сторона отмечает, что на этом инцидент не был исчерпан. По их данным, после этого турецкого баскетболиста атаковали не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских, которые вместо того, чтобы разнять игроков, сами принимали участие в драке, сообщает портал Eurohoops.

"Они принесут нам все записи с камер наблюдения в коридоре, поминутно, так, чтобы ничего не пропало. Если этого не произойдет, то мы покинем турнир", - заявил вице-президент турецкой федерации баскетбола Омер Онан.

Он также отметил, что никто не должен нападать на игрока, который шел в раздевалку. "В конце матча до 30 полицейских подтолкнули нас к драке. Мы участвовали в драке с официальной полицией Грузии. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам", - цитирует Онана "Sputnik Грузия".

Помимо этого, турецкая сборная официально опротестовала результат игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, которые загадочным образом исчезли табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.

Напомним, встреча группы "А" между сборными Грузии и Турции состоялась 4 сентября и завершилась победой грузинской команды в дополнительное время со счетом 88:83.