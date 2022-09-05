По-зимнему холодную ночь пообещали синоптики на Кубани

5 сен. 16:28

Температура воздуха в Краснодарском крае в ночь на 7 сентября опустится до плюс 2-6 градусов, предупреждают синоптики.

На основной территории региона в ночь на среду похолодает до 6 градусов, в юго-восточных районах - до 4 градусов, в горах будет около 2 градусов тепла.

Если 6 сентября на курортах еще будет по-летнему тепло, до плюс 26, то 7 сентября станет заметно прохладнее. Днем термометры покажут всего плюс 18-23. Днем 8 сентября на Кубани будет около 20-25 градусов тепла.

Потепление случится в выходные, однако оно будет недолгим, предупреждают специалисты.