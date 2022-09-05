МИД: смена премьера в Великобритании не принесет позитивных перемен в отношения в Россией

5 сен. 16:06

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, вероятно, продолжит деструктивный курс в отношения с Россией, считает директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет РИА Новости.

"Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет", - заявил дипломат.

По его словам, уходящий в отставку Джонсон "также перенял эстафету у своих предшественников в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества".