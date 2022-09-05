Папа Римский рассказал, что посоветовали ему врачи перед поездкой в Казахстан

5 сен. 15:59

Папа Римский Франциск рассказал в интервью португальскому телеканалу CNN о рекомендации врачей перед поездкой в Казахстан, которая должна состояться 13-15 сентября.

По его словам, медики запретили ему путешествовать. "Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена, и врач мне запретил: "До Казахстана вы ехать не можете"", - цитирует понтифика РИА Новости.

Напомним, Папа Римский планирует приехать с визитом в Казахстан 13-15 сентября. Цель поездки - участие в съезде мировых и традиционных религий.