Меликов предложил организовать институты туристической полиции

5 сен. 15:44

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета с предложением создания туристической полиции.

"Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД", - цитирует его "Интерфакс".

Он подчеркнул, что данный институт особенно необходим для городов с большим наплывом туристов.