СМИ: Азербайджан и Армения подпишут мирный договор до конца года

5 сен. 15:33

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан до конца 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на состоявшемся в Дилижане трехдневном партийном собрании правящего "Гражданского договора".

По данным издания "Грапарак", в последний день заседания глава правительства провел закрытую встречу с депутатами фракции, на которой он рассказал им об итогах прошедшей 31 августа встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Пашинян также заявил депутатам, что до конца текущего года должен быть подписан мирный договор с Баку.

Напомним, с 1 по 3 сентября в Дилижане состоялось заседание правящего "Гражданского договора". В нем также приняли участие эксперты американской организации NDI (National Democratic Institute).

Ранее интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что мирный договор с Арменией может быть подписан в течение ближайших месяцев. "Я думаю, что в течение нескольких месяцев мы сможем завершить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то, на мой взгляд, это реально", - поведал азербайджанский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что Ереван принял выдвинутые Баку пять базовых принципов, на которых должно строиться мирное соглашение.