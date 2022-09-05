Азербайджан осудил нападение на посольство РФ в Кабуле

5 сен. 15:30

Азербайджан осуждает террористическое нападение на российское посольство в Кабуле, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Опечалены известием о гибели двух российских дипломатов, а также афганских граждан в результате террористической атаки 5 сентября на посольство России в Кабуле. Как государство, столкнувшееся с террором, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления. Покушение на жизнь дипломатов недопустимо", - сказано в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования членам семей и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.