Армения обстреливает Азербайджан третьи сутки подряд

5 сен. 15:18

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как пояснили в ведомстве в ночь с 4 на 5 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций на госгранице в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зивель Кельбаджарского района.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Стоит добавить, что это уже четвертый обстрел позиций армии Азербайджана за последние три дня