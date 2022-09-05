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Леса Карачаево-Черкесии запретили посещать из-за пожарной опасности

Леса Карачаево-Черкесии запретили посещать из-за пожарной опасности

На территории Карачаево-Черкесии введен режим ограничения пребывания граждан в лесах, также ограничен въезд в леса на транспорте, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды региона.

Ограничения будут действовать до 12 сентября и связаны с высокой пожароопасностью.

Экстренное предупреждение на 5-6сентября в связи с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса в южных районах Карачаево-Черкесии распространило ГУ МЧС России по республике. В зону повышенной пожарной опасности включены Карачаевский городской округ, Карачаевский, Малокарачаевский, Зеленчукский и Урупский районы КЧР.

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