Леса Карачаево-Черкесии запретили посещать из-за пожарной опасности

5 сен. 15:22

На территории Карачаево-Черкесии введен режим ограничения пребывания граждан в лесах, также ограничен въезд в леса на транспорте, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды региона.

Ограничения будут действовать до 12 сентября и связаны с высокой пожароопасностью.

Экстренное предупреждение на 5-6сентября в связи с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса в южных районах Карачаево-Черкесии распространило ГУ МЧС России по республике. В зону повышенной пожарной опасности включены Карачаевский городской округ, Карачаевский, Малокарачаевский, Зеленчукский и Урупский районы КЧР.