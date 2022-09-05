Болгария повысит визовый сбор для россиян до 80 евро

5 сен. 14:54

Власти Болгарии решили увеличить сбор за туристические визы для россиян с 35 до 80 евро.

"Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена", - сообщил министр туризма Болгарии Ильин Димитров, его слова приводит телеканал БНТ.

Министр подчеркнул, что "это решение ЕС", с которым болгарские власти "не полностью согласны, но с ним придется считаться".

С начала 2022 года Болгарию посетили свыше 60 тыс россиян, из них более 70% - владельцы недвижимости на морских курортах.