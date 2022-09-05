Лиз Трасс стала премьером Британии

5 сен. 14:49

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс избрана руководителем Консервативной партии страны, завтра она вступит в должность премьера, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Отмечается, что глава МИД получила 81,3 тыс голосов, обогнав бывшего министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тыс голосов.

Действующий глава правительства Борис Джонсон передаст полномочия новому лидеру партии 6 сентября. В этот же день Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал. На 7 сентября запланирована традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.