Путин рассказал, ради чего нужно жить

5 сен. 14:24

Экосфера – интереснейшее направление, ради которого стоит жить, заявил президент России Владимир Путин на молодежном всероссийском форуме "Экосистема. Заповедный край".

Российский лидер отметил, что экологические вопросы, обсуждающиеся на форуме, являются наиболее важными не только для страны, но и для всей планеты, пишет РИА Новости.

"Вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. Есть такое выражение: "Жить надо ради того, за что можно умереть". Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь",- сказал Путин.