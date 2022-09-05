Такеши Китано приедет на Ташкентский кинофестиваль

5 сен. 14:23

Культовый режиссер, сценарист и актер Такеши Китано примет участие в XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути".

Такеши Китано станет специальным гостем кинофестиваля, который состоится 13-18 сентября. Режиссер будет участвовать в творческих встречах. Также на фестивале он представит одну из своих знаменитых картин, собравшую множество наград – "Сонатина".

Показ фильма Такеши Китано запланирован на 17 сентября, он состоится в рамках предстоящих Дней кино Японии. После режиссер примет участие в обсуждении драмы.