Осенний призыв стартовал в Казахстане

5 сен. 14:08

Осенняя призывная кампания в Казахстане продлится с 1 сентября по 31 декабря.

В Минобороны республики уточнили, что за четыре месяца ряды военных пополнят в общей сложности около 18 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. Порядка 8 тыс призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более 6 тыс - в Национальную гвардию, свыше 3 тыс - в Пограничную службу КНБ, порядка 300 новобранцев попадут в подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям, еще около ста человек– в Службу государственной охраны.

Призывников оповещают посредством рассылки SMS-сообщений, а также персональными повестками. Первые новобранцы будут оправлены в воинские части Казахстана уже 7 сентября.