"Карабах" намерен переманить форварда из Турции

5 сен. 13:59

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к нападающему турецкого "Трабзонспора" Бенгали-Фоде Койта.

По данным СМИ, главный тренер "Трабзонспора" Абдулла Авджи больше не рассчитывает на 31-летнего гвинейского форварда.

Соглашение турецкого клуба с Койта действует до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 300 тыс евро, передает Azerisport.com

Напомним, в сезоне 2021/22 Койта провел за "Трабзонспор" 18 матчей в чемпионате Турции, отметившись в них одной результативной передачей.