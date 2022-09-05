"Карабах" намерен переманить форварда из Турции

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к нападающему турецкого "Трабзонспора" Бенгали-Фоде Койта.
По данным СМИ, главный тренер "Трабзонспора" Абдулла Авджи больше не рассчитывает на 31-летнего гвинейского форварда.
Соглашение турецкого клуба с Койта действует до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 300 тыс евро, передает Azerisport.com
Напомним, в сезоне 2021/22 Койта провел за "Трабзонспор" 18 матчей в чемпионате Турции, отметившись в них одной результативной передачей.