Грузия захотела уменьшить число туристов

5 сен. 14:01

Власти Грузии планируют ввести ограничения для иностранцев, въезжающих на территорию страны, сообщает Первый канал.

В настоящее время граждане других стран, имеющие визу или вид на жительство в государствах, указанных в постановлении правительства, имеют право пребывать в Грузии в течение 90 календарных дней в период 180 дней, что также не ограничивает их возможность подачи заявления на получение иммиграционной визы.

Руководство страны считает, что зарубежные гости злоупотребляют возможностью, которая установлена действующим законодательством.

"Очевидно, что их целью является получение вида на жительство в долгосрочной перспективе, для чего им необходимо иметь визу соответствующей категории, определенной законом, что в свою очередь ставит граждан других стран в неравное положение и в то же время оставляет элемент государственной безопасности без контроля", - заявили в правительстве.

В этой связи власти поставили вопрос о необходимости внесения изменений в закон. Правительство намерено исправить выявленные в ходе исполнения недостатков и уточнить содержания ряда норм.

Власти собираются уточнить круг лиц, которым выдаются грузинские визы. Кроме того, будут разделены основания для отказа во въезде и отказа в выдаче визы, а также основания для отказа в выдаче визы. Также планируется разделение/уточнение оснований прекращения срока пребывания в стране и прекращения действия документа.

"Существующая практика показала, что виза может быть аннулирована не только во время пребывания иностранца в Грузии, но и до въезда в Грузию. Поэтому целесообразно разделить основания для прекращения действия визы", - подчеркнули в ведомстве.