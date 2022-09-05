Посол Украины в Нур-Султане извинился за русофобию

5 сен. 13:39

Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои антироссийские высказывания, из-за которых он вызывался в МИД, сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - заявил он, добавив, что в настоящее время дипломат находится в отпуске.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Врублевский заявил, что "мы стараемся убивать как можно больше русских". Позже в МИД Казахстана сообщили, что послу выразили протест за его высказывания.