В бюджет России поступили дополнительные 85,9 млрд рублей нефтегазовых доходов

5 сен. 13:35

В августе 2022 года бюджет России получил дополнительные 85,9 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд рублей", - пояснили в Минфине.

В ведомстве прогнозируют, что в сентябре в российский бюджет поступят дополнительные 403,4 млрд рублей нефтегазовых доходов. "Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +489,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

При этом в Минфине обратили внимание на то, что не будут покупать иностранную валюту и золото на указанные средства.