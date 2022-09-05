Как России вернуться в мировой спорт

После 24 февраля 2022 года фраза Пьера де Кубертена "спорт вне политики" окончательно утратила свой смысл. Спецоперация на Украине затронула не только экономику и социальную сферу России, но и ее спорт. Международные спортивные организации, не согласные с решением Кремля, под давлением западных государств наложили санкции на российский спорт, выдавив страну из спортивного мира.

Ситуация, в которой оказался отечественный спорт, крайне неприятная. Дело доходит до разговоров о смене гражданства ради участия в мировых первенствах, а затем и до критики в адрес таких спорт-эмигрантов со стороны политиков и общественных деятелей. Тяжело обстоят дела и у иностранцев, игравших в России. Но и в таких условиях спорт в стране может и должен развиваться. Какие варианты сегодня остаются у России, чтобы не потерять спортивную форму?

Первое серьезное заявление по данной теме пришло из Международного олимпийского комитета. Организация, ранее призывавшая к миру и согласию в самые разные тяжелые времена, 28 февраля предложила лишить россиян и белорусов спортивных соревнований и отказаться от национальной символики. Ну а дальше пошла цепная реакция: Россию исключили из игровых видов спорта и лишили проведения международных первенств.

Сам глава МОК Томас Бах прокомментировал ситуацию следующим образом: "Грубо нарушающий олимпийское перемирие политическими средствами не вправе говорить о последствиях как о политически мотивированных". Допустим, что таким образом МОК решил обезопасить россиян и белорусов, но знает ли господин Бах, что "олимпийское перемирие" прерывалось неоднократно, а в XXI веке, когда начались боевые действия в Ираке, Ливии и Афганистане, никто не планировал удалять из спорта "организаторов данных мероприятий"?

Жертвами в этой ситуации, конечно, оказались спортсмены, как российские, так и иностранные. И если первые лишились возможности посоревноваться на высочайшем уровне, то иностранцы, выступающие за клубы в командных видах спорта, под воздействием властей своих стран были вынуждены покинуть Россию. Хотя ситуация с зарубежными спортсменами уже немного нормализовалась, она все равно оставила неприятный отпечаток.

Что же делать в такой ситуации россиянам? Хотелось бы, чтобы исключение России завершилось как можно скорее, так как дисквалификация окажет негативное влияние на состояние спорта в стране. Мы можем лишиться не только плеяды фигуристов или борцов, но и интереса к спорту среди подрастающего поколения.

Выход из столь тяжелого положения видится только в интеграции с Азией. Учитывая активное восстановление и укрепление политических и экономических отношений между Россией и Востоком, стоит обратить внимание и на спорт. Участие россиян в Азиатских играх покажет Азии и всему остальному миру, что Россия – это Евразия, страна, объединяющая в себе два континента. Можно вспомнить и прошедшую не так давно в Турции "Исламиаду". Как известно, исламский мир – традиционный партнер России. В данных играх у России будут очень серьезные соперники в лице Турции, Ирана, Азербайджана и многих других стран, поэтому участвовать в них будет полезно российским спортсменам.

Немного проблематичной выглядит ситуация с командными видами спорта, ведь в хоккей на Востоке никто не играет, а уровень футбола далек от Старого Света. Да и процесс смены конфедерации сложен и долог. Но и из этого можно извлечь выгоду – России легче стать лучшей в Азии, чем в Европе. Возможно, что это скажется на состоянии отечественного футбола, но в такой ситуации это лучше, чем ничего.

Спортивные санкции против России в любом случае не будут вечными. Рано или поздно отечественные спортсмены смогут выступать на мировых или европейских первенствах. Только никто не знает, когда это произойдет. Уйдет два или три года на это? Гадать бессмысленно. А пока что друзей необходимо искать на Востоке.