В ЕК назвали, сколько действующих виз остается у россиян

5 сен. 13:17

В настоящее время у россиян оформлено около миллиона шенгенских виз, сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, пишет газета Politico.

"По состоянию на 1 сентября количество действующих виз у российских граждан составляет 963 189", - заявила Хиппер.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что у россиян есть 12 млн действующих виз.

Напомним, 31 августа, главы МИД ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, но запланировали отмену соглашения об облегчении визового режима с Россией.