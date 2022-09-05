Боррель: ЕС не может изолироваться от россиян

5 сен. 12:58

Европейский союз не может полностью изолироваться от россиян. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности.

"Я слышал в выступлениях, что посещающие нас россияне не станут от этого более демократичными и не надо выдавать им визы… Но мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, - это не то, о чем договорились министры", - поведал он.

Глава европейской дипломатии отметил, что на встрече в Праге министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. "Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, однако мы не можем полностью изолировать народ России от Европы", - цитирует его РИА Новости.

В то же время Боррель отметил, что приграничные с Россией страны будут сами регулировать въезд граждан и могут отказать обладателям шенгенских виз. "Факт наличия визы не означает автоматические права на попадание в страну. Конечно, это является предварительным условием, но даже, если я получил визу, это еще не означает, что меня пустят", - пояснил представитель ЕС.

Напомним, на неформальной встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел стран Евросоюза договорились полностью приостановить действие облегченного визового режима с Россией.